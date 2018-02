Scène ouverte avec le groupe « Kodama » de Montmorillon (86) pour la promo de son concert du 21 Avril 2018 au Bar associatif l’Antidote de Bordeaux (33).

KODAMA se compose de quatre musiciens, Nycko à la guitare, Vynce à la batterie, Lolo à la guitare et chant, et Fab à la basse et chant. Le quatuor propose un rock énergique aux influences variées, du grunge au punk entrelacé de pop et d’un soupçon de métal, les riffs s’entrechoquent aux rythmes des secondes. KODAMA est né d’un duo formé par Laurent -Emmanuel GIRARD (ex.guitariste/chanteur de Noria Lümens) et de Fabien PATRIER (ex. guitariste/chanteur de Karrédas) en Juin 2013. Les deux artistes se sont découvert des affinités musicales aux influences rock, après une rencontre improbable lors de la vente de matériel musical. Le tandem est très vite rejoint par Vincent PARIAUD à la batterie (ex Paranoïde) et par Nicolas DUPONT à la deuxième guitare. Le premier album voit le jour en novembre 2014.

Dignes descendants de groupes rock tels que Foo Fighters, Nirvana, Blur ou Sex Pistols, KODAMA entend bien réveiller la scène hexagonale en mariant des riffs accrocheurs et des refrains mélodiques agrémentés de textes tour à tour décalés, engagés ou romantiques. Après un tout premier concert au Off du Printemps de Bourges 2014, KODAMA se produit sur différentes scènes de la région Poitou-charentes. Depuis 2015 le groupe propose aussi une formule acoustique afin de s’adapter à la demande et de pouvoir se produire dans les bars. Fin 2015, KODAMA décide de reprendre le chemin des studios afin d’enregistrer son deuxième album sorti en juin 2016. KODAMA présente son tout premier clip « RUN » extrait du deuxième album « Live in this world ».

En concert le 21 avril 2018 au bar l’antidote de Bordeaux (33) a 20h00.

http://kodamarock.wix.com/kodama

https://fr-fr.facebook.com/kodamarock