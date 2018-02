L’édifice emblématique de la côte sauvage démarre une nouvelle saison, après une année 2017 positive avec une progression de +10 %. Plus de 55 000 visiteurs ont découvert ou redécouvert le lieu l’an dernier. La mairie, qui gère le site, compte poursuivre sur cette lancée et même faire encore mieux, en misant sur de nouvelles idées pour ré-enchanter le phare, selon Damien Joussemet, chargé de développement :

Les visites sont donc possibles à partir de demain de 11h à 12h30, puis de 14h à 17h30. Tous les jours sauf le mardi. L’entrée pour gravir les 300 marches est de 4 euros pour les adultes et 2 euros pour les enfants. Il existe un pass famille pour 2 adultes et 2 enfants à 11 euros. Le phare resta ouvert jusqu’à mi-novembre et proposera même des journées continues de 10h à 20h en période estivale.