Félicitations à nos deux gagnants du jour qui ont joué cette semaine avec Hélène FM et Vogue radio. Julien Reneux d’Etaules et Justine Villain de Forges-d’Aunis remporte chacun une nuit à deux dans un hôtel de charme 3 étoiles avec coupe de champagne et petit-déjeuner à l’Albatros à Saint-Trojan-les-Bains, à l’occasion de la Saint-Valentin, c’est mercredi. Bravo à tous les deux et merci aux nombreux participants.