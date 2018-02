A ne pas manquer ce week-end aux Mathes-La Palmyre : la 3e édition de l’exposition « Play and Leg » qui propose des reconstitutions de plusieurs mètres carrés en Lego et Playmobil. A voir notamment un diorama sur la Libération de la poche de Royan. Mais aussi un espace consacré à Star wars, ou une réplique du pont transbordeur de Rochefort. Rendez-vous samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h30 à 18h à l’espace multi-loisirs. L’entrée est gratuite.