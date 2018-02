La détresse d’un sans-abri qui vit dans une voiture à Genouillé, au sud de Surgères. André Robache a 55 ans. Il ne peut plus travailler, il est gravement malade et perçoit une aide de 818 euros par mois. De surcroît, il est interdit bancaire. Il a été expulsé de son logement il y a un an et demi, et s’est retrouvé à la rue sans ménagement. Depuis, il passe ses journées et ses nuits sur un parking. Problème aujourd’hui, la voiture dans laquelle il vit appartient à un ami qui va bientôt la récupérer, en raison d’une suspension de permis qui arrive à échéance. André Robache se retrouve dans une impasse, d’autant qu’il redoute d’être expulsé par la municipalité. On l’écoute :

Le maire Marc Duchez dément ces accusations, estimant avoir fait le nécessaire en lui ouvrant les vestiaires, et en lui proposant des repas qu’il a fini par refuser à la suite d’une altercation. Marc Duchez s’inscrit en faux :

Problème, gros problème même. André Robache ne veut pas se séparer de ses douze chats et ses deux chiens qui vivent avec lui dans la voiture :

Des animaux qui posent problème au voisinage selon le maire. André Robache lance aujourd’hui un appel au don pour s’acheter une nouvelle voiture, une caravane et trouver un terrain pour se poser. Vous pouvez le contacter au 06 41 06 41 21.