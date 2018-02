La signature hier à Saint-Jean-d’Angély d’une convention entre Pôle emploi et Vals de Saintonge communauté. Les deux structures, qui travaillaient déjà en étroite collaboration depuis de nombreuses années, ont décidé de concrétiser leur partenariat. Le but : favoriser l’installation de nouvelles entreprises et la création d’emplois sur le territoire. Suzanne Renard :