Communiqué de la préfecture de la Charente-Maritime :

PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE DE NEIGE -VERGLAS

APPEL A LA PRUDENCE

Météo-France annonce un nouvel épisode de neige-verglas sur le département de la Charente-Maritime. Le nord et le centre du département (Aunis et Saintonge) seront les plus touchés par ce phénomène ainsi que par les températures les plus basses qui atteindront -2/-3° durant nuit du 6 au 7 février.

Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau en raison de ce phénomène glissant. Le préfet de la Charente-Maritime appelle tous les usagers de la route à la plus grande vigilance, à anticiper leurs déplacements et à adapter leur conduite aux conditions climatiques.

Le verglas localisé ou de la neige en faible épaisseur rendent les routes particulièrement dangereuses. Soyez vigilants.

Conseils de comportement

– Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

– Évitez les déplacements routiers à partir du début de la nuit.

– Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé.

– Préparez votre déplacement et votre itinéraire.

– Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

– N’utilisez pas pour vous chauffer :

– des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero ; etc.

– les chauffages d’appoint à combustion en continu.

Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.