Elections professionnelles ce jeudi au Comité régional conchylicole du Poitou-Charentes. Il s’agit d’élire le nouveau président du CRC. Un poste occupé depuis dix ans par Gérald Viaud, qui met un terme à deux mandats successifs. L’ostréiculteur de Chaillevette ne se représente pas, et n’envisageait pas le mandat de trop. Gérald Viaud :

Cet été, Gérald Viaud avait mis fin prématurément à ses fonctions de président du Comité national conchylicole, sous la pression de la profession. Son mandat devait se terminer cette année. La page se tourne donc désormais pour celui qui retiendra de ses mandats son engagement pour soutenir une profession en crise :

Deux candidats sont en lice pour succéder à Gérald Viaud : Michaël Viaud du Château-d’Oléron (aucun lien de parenté) et Daniel Poirier de Fouras. Trois bureaux de vote seront ouverts jeudi à la mairie du Château-d’Oléron, et dans les salles des fêtes de Marennes et d’Arvert. La fin du mandat de Gérald Viaud interviendra le 14 mars prochain, jour de l’installation du nouveau conseil d’administration du CRC.