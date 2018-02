Semaine de mobilisation pour les syndicats de Carrefour. Des appels à la grève et aux rassemblements ont été lancés partout en France. Les syndicats réclament le retrait du plan de restructuration annoncé par la direction, qui prévoit plus de 2000 suppressions de postes et la fermeture de 273 magasins. Au Carrefour d’Angoulins, qui emploie 300 salariés, Force ouvrière se mobilise également. On écoute Sébastien Raynaudon, représentant du personnel :

Sébastien Raynaudon fait partie d’une délégation charentaise-maritime qui manifestera jeudi matin devant le siège du groupe Carrefour à Massy. Il annonce la possible tenue d’une journée d’action mi-février devant le Carrefour d’Angoulins, si les syndicats n’obtiennent pas satisfaction.