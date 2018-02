Communiqué du Département de la Charente-Maritime :

Ce matin en fin de nuit, des averses de neige et neige fondue en faible quantité mais tenant au sol provoquent des phénomènes glissants par endroits.

Le nord du Département est particulièrement touché,

Des actions de salage sont actuellement en cours et ont eu lieu, notamment sur:

– La RD939 La Rochelle-Surgères et particulièrement le secteur de Surgères,

– La RD938T au nord-est de Marans,

– La RD114 entre Marans et Courçon,

– La RD9 Marans-La Rochelle

– La RD733 Rochefort et Sud de Rochefort dont le pont du Martrou

– La RD735 dont le pont de Ré

– La RD137 Marans-SteSoulle

– La RD137 La Rochelle-Rochefort

– La RD739 St Jean d’Angély – Tonnay-Charente

Un poids lourd au giratoire de Sérigny RD137-RD20 dans le sens SteSoulle-Marans bloque la circulation.

Le réseau routier Départemental est sous surveillance, la prudence est recommandée aux usagers de la route.

Pour la sécurité de tous, il est rappelé aux usagers de ralentir et d’être vigilants lorsqu’ils croisent les engins de service hivernal.

Il est rappelé aux automobilistes qu’il est interdit de dépasser les engins de service hivernal en intervention.