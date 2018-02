Communiqué de la préfecture de la Charente-Maritime :

DÉCLENCHEMENT ANTICIPÉ DU DISPOSITIF HIVERNAL

POUR LES PERSONNES SANS-ABRI OU MAL LOGÉES EN CHARENTE-MARITIME

Compte tenu de la vague de froid annoncée, Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la Charente-Maritime a décidé d’activer à compter du lundi 5 février 2018 à 18 heures, et de manière anticipée, les mesures relatives au dispositif « températures exceptionnelles – gestion de crise » pour les personnes sans-abri ou mal logées en Charente-Maritime.

Météo France annonce des températures très basses pour cette semaine en Charente-Maritime. Les températures ressenties, prenant en compte l’effet du vent, devraient être négatives en journée et proches, voire inférieures, à – 8°C la nuit.

Pour le département de la Charente-Maritime, le déclenchement du dispositif hivernal entraîne les conséquences suivantes :

– Ouverture d’une salle de mise à l’abri pour les personnes sans domicile à La Rochelle.

– Ouverture de places de mise à l’abri supplémentaires à Rochefort, Saintes, Royan et Saint-Jean d’Angély, complémentaires des dispositifs pérennes.

– Renforcement des maraudes sur l’agglomération de La Rochelle en nombre (3 maraudes au lieu d’1) et en amplitude (de 17h à 2h au lieu de 20h à 2h).

– Mise en œuvre de maraudes exceptionnelles en soirée sur Rochefort, Saintes, Royan, Saint-Jean d’Angély et Jonzac.

– Augmentation des horaires d’ouverture des accueils de jour du département (La Rochelle, Rochefort, Saintes et Saint-Jean d’Angély) pour une continuité maximale de la prise en charge des personnes sans-abri.

Au total, 74 places de mise à l’abri supplémentaires seront mobilisées, en plus des 472 places d’hébergement existant toute l’année.

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont bien entendu mobilisés, ainsi que les associations caritatives et les établissements publics de santé.

L’attention des maires est appelée sur la situation des personnes fragiles et isolées.

Le numéro d’urgence « 115 » est en mesure de répondre aux appels 24 heures / 24 et une organisation pour accueillir et orienter toute personne en situation d’urgence, fonctionne sur l’ensemble du territoire du département par l’intermédiaire du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).

Conduite à tenir à l’égard d’une personne en détresse:

Si vous rencontrez une personne sans abri ou mal logée, et qu’elle vous semble en difficulté,composez le numéro d’appel gratuit « 115 »

Conseils pour tous pour faire face au grand froid :

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous :

Pour les personnes sensibles ou fragilisées : ne sortir qu’en cas de force majeure, éviter un isolement prolongé, rester en contact avec son médecin ;

Demeurer actifs, éviter les sorties surtout le soir, la nuit et en début de matinée ;

S’habiller chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure imperméable au vent et à l’eau, se couvrir la tête et les mains ;

S’alimenter convenablement et prendre une boisson chaude. Éviter la consommation d’alcool ;

Assurer une bonne ventilation quotidienne des habitations, même de manière brève ;

Faire vérifier par un professionnel, le bon fonctionnement des systèmes de chauffage ;

En cas de découverte d’une personne sans abri ou en difficulté, prévenir le « 115 » ;

En cas d’obligation de déplacement, s’informer de l’état des routes ;

En cas de neige ou au verglas, ne prendre son véhicule qu’en cas d’extrême obligation.