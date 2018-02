La reprise des Championnats par équipes seniors a eu lieu il y a une semaine. Et ça s’annonce plutôt bien pour les équipes masculines qui évoluent en Régionale 2 et 3, et chez les dames en pré-régional. Les objectifs sont fixés. On écoute Jérôme Dulphy, responsable sportif :

Jérôme Dulphy qui nous fait un point sur la situation du club qui compte 192 adhérents et qui espère franchir la barre symbolique des 200 :

Parmi ses projets, le club de tennis de Surgères espère obtenir cette année les moyens et les autorisations nécessaires pour la rénovation et la mise en accessibilité du club house et des vestiaires.