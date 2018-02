Heureusement sans gravité. Les deux premiers sont survenues vers 18h sur l’autoroute A10, entre Taillebourg et Port-d’Envaux. Tout d’abord, dans le sens Paris-Bordeaux, trois voitures sont entrées en collision, sans faire de blessés. Et, 10 véhicules dont un semi-remorque transportant des denrées alimentaires se sont percutés dans le sens inverse. Sur les 16 personnes impliquées, deux ont été légèrement blessées : un adulte et un enfant. La circulation a été perturbée dans les deux sens, et n’a été rétablie que vers 21h.

Et puis à Chaniers, trois voitures et une moto ont été accidentées après avoir glissé sur la chaussée. Bilan : un blessé léger transporté à l’hôpital de Saintes.