Scène ouverte avec le duo « Les Zi’Xo » de Saintes.

Le duo Les ZI’XO composé de Lionel Evan’s au chant et de Bruno Papot aux claviers, vous font revivre en live les plus gros tubes des années 80 disco, les tubes actuels ! Il se produit dans toute la France, club Med, Lyon, Paris, la vienne, Périgord, Cotes atlantique, Vendée, les Charentes, le Limousin…

« Nous avons monté ce duo il y a 4 ans environ, nous nous produisons l’été sur les scènes publiques, Oleron, Ile de ré… La Particularité et l’originalité de notre répertoire est que nous avons revisités, modernisé les titres qui datent des années 80, tout en conservant les structures et lignes mélodiques, travail des sons, des rythmes plus modernes, pour permettre au publique de danser ! Nous avons de nombreux fidèles qui nous suivent… »

En concert le 14 février à la Toquenelle de Saintes pour la Saint-Valentin.

http://www.lionelevans.fr/

https://www.facebook.com/lionelevanspro/