Rien à voir avec la Zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, si ce n’est l’idée d’une certaine forme de résistance. ZAD est une appellation détournée qui signifie Zone d’alimentation durable. Un projet porté par le maire Grégory Gendre, bien connu pour son engagement contre l’implantation d’un Mc Do sur sa commune. Lui propose un modèle de développement alternatif et durable reposant sur une alimentation saine et de qualité, à l’endroit de la Cailletière, une ancienne colonie de vacances de 4 hectares laissée à l’abandon. On écoute Grégory Gendre :

Le site de la Cailletière accueillera dans un avenir proche les Restos du cœur, un incubateur agricole, des jardins partagés, des ateliers de cuisine et de recyclage de palettes et un lieu de vie et de restauration. Il sera question de tous ces projets lors du Printemps de l’alimentation durable qui aura lieu sur place du 20 au 22 avril prochains.