Les profs sont dans la rue aujourd’hui pour interpeller le gouvernement sur les projets de réforme du Bac et de l’admission post-bac. Une intersyndicale départementale (CGT, FO, SNES-FSU, SGL et Sud) appelle les personnels de l’éducation et les futurs bacheliers à se mobiliser en Charente-Maritime. Un rassemblement est prévu ce matin à La Rochelle. Sylvie Laulan, co-secrétaire départementale du syndicat enseignant Snes 17 :

Les syndicats réclament l’abandon de ces réformes. Un rassemblement est prévu ce matin devant l’inspection d’académie. Une délégation doit être reçue par le directeur départemental de l’Education nationale.