« Les p’tits devant l’écran ». C’est le thème du 15ème « cinémioches » organisé par le CREA de Saint-Georges-de-Didonne. Le festival débute aujourd’hui jusqu’au 17 mars. Un programme adapté à tous les âges, plein de nouveautés et d’avant-premières, de spectacles et de films, sans oublier des documentaires spécialement concoctés pour les enfants. On écoute Sonia Pataux, chargée de communication :

Le programme complet sur la page Facebook « lesptitsdevantlecran ». 4€ la séance. Il est conseillé de réserver sa place. Le cinéma Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne, Le Lido à Royan et Le Cristal à La Tremblade-Ronce-les-Bains participent à cet évènement.