Visée par une plainte de l’association L214 après la diffusion d’une vidéo choc le mois dernier, la Coopérative des éleveurs d’Orylag basée depuis 25 ans à Surgères envisage à son tour de saisir la justice, s’appuyant sur les rapports vétérinaires de l’Etat que son président Jean Bouttaud, par ailleurs éleveur à Vandré, a présenté hier à La Rochelle en conférence de presse. Un rapport qui confirme l’absence de maltraitance des lapins et fait état d’un animal malade sur 2 300. On écoute Jean Bouttaud :

Jean Bouttaud qui évoque également des conditions d’élevage qui se sont nettement améliorées au fil des ans, mettant en avant une production plus artisanale qu’industrielle avec 60 000 lapins par an, élevés pour leur viande et leur fourrure de luxe. Jean Bouttaud qui peut compter sur le soutien des élus locaux, comme Jean Gorioux, le président de la Communauté de communes Aunis Sud à Surgères qui a participé hier à la conférence de presse :

Jean Gorioux qui soutient une activité agricole et un marché de niche qui fait vivre une soixantaine de personnes. A noter que les éleveurs d’Orylag reçoivent également le soutien de la profession comme la Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime.