L’application de geocaching va proposer en juin prochain deux nouveaux circuits : l’un en Aunis Atlantique, et le second en Aunis Sud. Les destinations ne sont pas connues pour le moment, mais le jeu promet de belles balades au cœur du Marais poitevin et de la campagne aunisienne, à la recherche des Poï’z, ces fameux badges à collectionner. Julie Touya, la directrice de l’office de tourisme Aunis Marais poitevin, en charge du projet :

Des circuits courts, de 3 à 5km, comme il en existe déjà sur La Rochelle, Fouras ou encore Brouage. Un concept qui marche fort, comme en témoigne Julie Touya :

On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines.