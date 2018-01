L’émission de Stéphane Plaza sur M6 va prochainement poser ses caméras dans la station balnéaire. La production est à la recherche de couples, familles ou amis en quête d’un bien, maison ou appartement, pour « un long week-end, une semaine ou plus ». Le principe de l’émission est, rappelons-le, de mettre en compétition trois agents immobiliers. Pour postuler, envoyez un mail et une photo à chasseursd’appart.vacances@gmail.com, en précisant vos nom, prénom, âge, ville et numéro de téléphone.