Un accident entre un scooter et une voiture a fait deux blessés graves ce matin à Clavette, entre Surgères et La Rochelle. La collision s’est produite vers 10h30 rue du moulin. 10 sapeurs-pompiers sont intervenus. Le conducteur et le passager du deux-roues ont été transportés dans un état grave au centre hospitalierd e La Rochelle. La circulation a été interrompue durant l’intervention des secours.