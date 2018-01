Scène ouverte avec le rappeur Tiwanka de SaintGermain-de-Marencennes pour la sortie de son album « Phoenix ». Il sera en concert le 9 mars à 21h au Camj de Niort (79.

Tiwanka est né le 16 Septembre 1987. Il rencontre la musique grâce à l’apprentissage de la guitare, en autodidacte, à l’âge de 14 ans. Son adolescence lui ouvre les portes de la culture Hip-Hop, du rap en particulier, avec la découverte d’Assassin, Mgroup, Keny Arkana, NTM ou encore Kery James. C’est à partir de 19 ans qu’il compose ses premières Instrumentales, écrit ses premiers textes et fait du rap son moyen d’expression. Il présente au public ses créations en scène en 2006 lors d’un concert à la MJC de Beaudésert (33), soirée organisée à l ‘époque par le collectif « Il Farro ». Il sort, sous le nom de « 187section », son premier album en 2009, intitulé « Unies sont nos forces ».

En 2012, accompagné par le dispositif « Projet Jeune », il propose en téléchargement libre son 1er projet solo : « Plus d’une corde à mon art ». Coaché par Némir et JM (Akalmy), deux Mcs de renom , il sort vainqueur de plusieurs tremplins de musiques actuelles dans sa région et en région parisienne. Il est programmé dans des festivals reconnus comme le « Fil du son » ou encore « les jeudis niortais » et assure de nombreuses premières parties comme celles de Rocé, La caution, Odezenne, Scred connexion, Empire of Sound… En 2010 , il co-crée l’Asso Klandestine en collaboration avec des acteurs de la culture hip-hop niortaise (graffeur, chanteur, studio d’enregistrement, musicens…). Grâce à l’Asso Klandestine, Tiwanka sort de scène et arpente les structures d’accueil à la rencontre des jeunes. Il les accompagne lors d’ateliers d’écriture et leur donne ainsi l’opportunité de créer par eux-mêmes, de s’exprimer et d’éveiller le coté artistique qui sommeille en chacun de nous. Tiwanka emmène les outils nécessaires et son savoir faire pour permettre l’autonomie à la création. Son engagement ne se reflète pas que dans sa musique ou sur scène, il est aussi actif sur le terrain.

Après 10 ans de scène et de rencontres, c’est en totale indépendance qu’il vous livre sa renaissance en musique ! Une bonne dose d’énergie vous attend à travers ce nouvel album nommé « Phoenix ». Sa musique est marquée par le vécu, l’authenticité et l’espoir. Inspiré de couleurs latines, il s’attache à composer lui-même ses morceaux, Beatmaker et musicien. Il allie ses compositions entre MAO et de vrais instruments comme la guitare, préparé pour un set live énergique, Tiwanka désire plus que tout aller à la rencontre du public. Un artiste construit, solide qui porte un regard positif sur l’avenir et le changement que nous devons incarner.

https://www.facebook.com/ti.wanka.1