Créé le 1er janvier, il réunit désormais les onze ports présents de chaque côté des rives de l’estuaire. L’objectif est d’améliorer et d’offrir plus de services. A la fois dans le domaine conchylicole, mais aussi de la plaisance. Deux axes majeurs de développement du territoire. On écoute Mickaël Vallet, maire de Marennes et vice-président de la nouvelle structure :

Une projection où aucun acteur ne semble oublié, et qui suit à la lettre l’esprit invoqué à la création du syndicat, à savoir contribuer au développement des activités nautiques, tout en valorisant les métiers de la mer, mais également veiller au respect du patrimoine naturel de l’estuaire.