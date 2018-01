Très présente en Nouvelle-Aquitaine, on la trouve jusque dans les jardins de La Rochelle si l’on en croit l’ADT17, l’Association départementale des trufficulteurs de Charente-Maritime qui organise sa fête annuelle samedi à Surgères. Il existe aujourd’hui 250 plantations dans le département. Et le climat en 2017 a été particulièrement favorable à la culture du diamant noir. Plus d’une tonne et demie de truffes devrait s’écouler cette année. C’est dire si la culture truffière s’est largement répandue sur notre territoire. On écoute le président de l’ADT17 Jean-Marc Olivier :

La fête annuelle, qui a drainé entre 400 et 500 visiteurs les années précédentes, sera l’occasion d’acheter des truffes directement aux producteurs, mais aussi de se familiariser avec le fameux diamant noir. Jean-Marc Olivier :

Rendez-vous donc samedi salle du lavoir à Surgères à partir dès 10h pour le marché aux truffes, avec une douzaine de stands d’initiation et d’information, et tout se terminera par un vin d’honneur à 18h. A noter qu’en dehors des fêtes locales, le principal marché aux truffes se situe à Jarnac chaque samedi d’hiver.