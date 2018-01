Après Bordeaux, un nouveau foyer a été signalé à Poitiers. 115 cas ont déjà été détectés depuis novembre. Et 32 malades ont été hospitalisés. L’Agence régionale de santé encourage à vérifier l’état de sa vaccination et de celle de ses enfants. La rougeole est une maladie à prendre au sérieux selon l’ARS, pouvant nécessiter une hospitalisation et entraîner des complications neurologiques graves, voire des décès. Il s’agit d’une infection hautement contagieuse. Un cas peut contaminer 15 à 20 personnes.