Le premier est survenu sur la commune du Château-d’Oléron. Un feu de maison au 4 impasse du chemin blanc. L’alerte a été donnée peu après minuit. 20 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. Et puis quelques minutes plus tard, un incendie a été signalé dans un bâtiment agricole, à Saint-Rogatien, près de La Rochelle. Du matériel et de la paille y étaient stockés. 28 soldats du feu ont participé à l’extinction du sinistre.