« Le lait, vers une rémunération plus juste pour le producteur ». C’est le thème d’une réunion proposée demain soir par La République en marche à Surgères. Capitale de l’industrie laitière. Des experts du secteur, des éleveurs et des représentants de la grande distribution seront présents pour échanger et débattre de la question d’une rémunération plus juste pour les producteurs laitiers, et trouver des solutions collectivement. Younès Biar, référent départemental du parti présidentiel :

Rendez-vous demain soir donc à 19h salle du lavoir à Surgères. La République en marche fait savoir qu’elle organisera une réunion sur l’impact de la loi de finance 2018 sur les collectivités et les citoyens vendredi à la salle des fêtes de Beurlay à 18h30, en présence de la députée Frédérique Tuffnell.