C’est l’un des axes de développement du collège Marcel-Pagnol de Tonnay-Boutonne. Ce matin, une classe de 4e a reçu la visite de l’association rochelaise Coolisses, qui regroupe les professionnels de l’audiovisuel du département. Deux intervenants leur ont présenté les rudiments du milieu, et leur ont donné des clés pour les préparer à devenir jurés du prochain Festival de la fiction TV de La Rochelle en septembre. Sallah Laddi est le président de cette association :

Pour approfondir le sujet, le collège de Tonnay-Boutonne a mis en place avec le Département de la Charente-Maritime l’opération « L’Envers du décor », afin d’aider les élèves à se familiariser avec les métiers de l’audiovisuel. C’est ce que nous dit Caroline Aloé. Elle est conseillère départementale de Saint-Jean-d’Angély et présidente de la Commission des Affaires scolaires et de l’Enseignement supérieur :

En complément, une option cinéma vient d’être mise en place, et l’établissement qui compte 290 élèves envisage sérieusement de créer une classe audiovisuelle. Isabelle Romé, la principale du collège :

Kilian fait partie des 16 élèves de 4e retenus dans cette aventure. Il a été très à l’écoute des conseils prodigués ce matin. Il témoigne :

Kilian et ses camarades qui ont eu la chance le mois dernier d’assister au tournage à Fouras du téléfilm « Souviens-toi de nous » de Lorenzo Gabriele, avec Thierry Godard et Aure Atika. Un premier pas dans le monde du cinéma et dans ce projet scolaire d’une année.