Les négociations avec le ministère de la justice se poursuivent, alors que les syndicats rencontraient hier pour la première fois depuis le début du mouvement la Garde des sceaux Nicole Belloubet. Mais la réunion n’a rien donné. Une nouvelle rencontre est prévue cet après-midi à la Chancellerie. Pendant ce temps, la mobilisation des gardiens de prison se poursuit donc, comme à Saint-Martin-de-Ré, Rochefort et Saintes où le personnel réclame plus de sécurité et plus de moyens. Il entend maintenir la pression.