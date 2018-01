Après une première semaine d’action, ils ne décolèrent pas. Ils dénoncent la multiplication des cas de violence en milieu carcéral. Deux gardiens ont été agressés hier dans le Pas-de-Calais. Les syndicats, qui annoncent un durcissement du mouvement, appellent à un blocage total des établissements, mais aussi à des retards dans les prises de postes, comme à Saint-Martin-de-Ré, Saintes et Rochefort. Ils réclament plus de sécurité, de moyens et un retour à la fouille inopinée des détenus. Les propositions du ministère de la justice ont été rejetées.