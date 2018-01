C’est en tout cas le souhait des maires des deux communes qui espèrent voter un budget commun dès cette année. Le projet d’union, qui aurait dû avoir lieu le 1er janvier, a en effet été ajourné, suite au décès du conseiller municipal de Péré Rémi Grillet, victime d’un terrible accident de la route le 20 novembre, jour du vote entérinant la création de la commune nouvelle. Sa disparition a provoqué l’organisation de nouvelles élections municipales partielles. Christine Juin, la maire de Péré :

Les élections qui vont mobiliser 280 électeurs auront lieu les 4 et 11 février prochains. A la suite de quoi le nouveau conseil municipal au complet revotera. Mais la création de la commune nouvelle ne devrait pas être remise en cause :

Pendant ce temps, la commune de Saint-Germain-de-Marencennes attend sagement. Christine Juin :

L’union de Péré et Saint-Germain-de-Marencennes donnera naissance à la commune de Saint-Pierre-la-Noue. Celle-ci comptera alors 1 700 habitants.

La Devise a elle un temps d’avance. Créée le 1er janvier avec la fusion de Vandré, Saint-Laurent-de-la-Barrière et Chervettes, elle a élu son maire vendredi dernier. Il s’agit de Pascal Tardy, précédemment maire de Vandré. Les maires des deux autres anciennes communes, Marie-Véronique Charpentier et Daniel rousseau, sont devenus maires délégués et le resteront jusqu’aux prochaines municipales en 2020 ou 2021.

Et puis, toujours autour de Surgères, Marsais et Saint-Saturnin-du-Bois envisagent aussi de fusionner. L’annonce a été faite lors des vœux présentés en ce début d’année aux habitants. L’idée pourrait faire son chemin, selon les maires de deux communes qui ont fait savoir leur intention.