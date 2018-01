La Rochelle reçoit dimanche les Harlequins en Champions cup. C’est la 6e et dernière journée de la phase de poule. Alors que les Rochelais ont perdu la tête du classement après une défaite chez l’Ulster la semaine dernière, ils vont tenter de récupérer leur place de leader. Tout est encore possible pour les Maritimes qui visent les quarts et espèrent une qualification. Match à 16h15, retransmis sur France 2.