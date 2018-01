Hier soir, le conseil municipal, qui examinait la question de l’organisation des rythmes scolaires, s’est prononcé à une très forte majorité pour l’abandon de la semaine de quatre jours et demi à la rentrée prochaine, et des temps d’activités périscolaires par la même occasion. Une décision à la fois économique et éducative que ne partage pas du tout la conseillère municipale d’opposition Florence Jadot, la seule à avoir voté contre :

A savoir la question de l’intérêt de l’enfant, au profit d’une certaine logique économique.