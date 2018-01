La fusion du Club Aunis entreprendre et du Club d’entreprises du Pays marandais a porté ses fruits. De nombreuses actions ont vu le jour en 2017, et plusieurs sont en préparation pour 2018 : des conférences, des visites d’entreprises et la promotion du « Consommez local ». L’autre préoccupation de l’UC2A, c’est la capacité du territoire à se mobiliser pour aider les entreprises à se développer localement. Son président Eric Fraire lance un appel aux élus :

La Communauté de communes Aunis Atlantique s’est déjà engagée à participer au développement du club, qui compte à ce jour 51 adhérents.