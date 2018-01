Scène ouverte avec le groupe The wyders de La tremblade pour la sortie de son premier album « Sans filtres » le 15 janvier 2018.

Le groupe musical, formé sur la presqu’île d’Arvert en 2017, vient de sortir son nouveau CD grâce à un financement participatif. ,Au programme 5 nouvelles compositions : « Au marché de la Tremblade », « Montemboeuf », « Partie improvisée », « Sous le soleil de La Palmyre » et « Les baignassouts ».

Arno à la batterie, Céline à la basse, Léo à la guitare rythmique, Eric à la guitare solo et David au chant livrent ici des résonances reggae-rock music réclamées par leur fidèle public, rencontré lors des 40 dates au cours desquelles ils se sont déjà produits. Avec ce nouvel opus, le groupe compte s’ouvrir de nouveaux horizons en 2018 et donne déjà rendez-vous à ses fans « les Wydoux ».

https://www.facebook.com/TheWyders/