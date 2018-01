Le préfet de la Charente-Maritime vient de signer l’arrêté autorisant l’exploitation de l’équipement, malgré une décision de justice et une forte opposition. Mais il émet un certain nombre de restrictions. Ce nouvel arrêté n’autorise pas la production de compost à partir d’ordures ménagères résiduelles, indique la préfecture, et interdit à compter du 1er janvier 2025 la réception de ce type de déchets provenant de collectivités qui n’auraient pas mis en place la collecte sélective de bio-déchets pour répondre à l’objectif de généralisation du tri à la source.