Pour la 3e année consécutive, le marché est en hausse, avec plus de 10% en volume et plus de 14% en valeur. Une croissance portée par l’Amérique du nord qui, je cite, conforte sa position de marché leader, et l’Asie qui reprend fort, selon l’interprofession. 197 millions de bouteilles se sont écoulées pour un chiffre d’affaires de 3,15 milliards d’euros.