La Charente-Maritime est concernée par une modification de fréquences de la Télévision numérique terrestre. Ce jour-là, il faudra effectuer une manipulation sur votre téléviseur ou décodeur TNT pour continuer à recevoir les chaînes. Les explications de Laurine Arlot :

Et j’ajoute que l’ANFR met à disposition son centre d’appel au 0 970 818 818. Appel non surtaxé. Plus d’infos sur recevoirlatnt.fr