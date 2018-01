C’est tout l’enjeu de la convention passée vendredi dernier entre la Communauté de communes et l’Université de La Rochelle, afin de favoriser l’intégration des jeunes universitaires dans le monde économique local. Avec pour principal objectif de rapprocher les besoins des deux parties et deux univers de prime abord totalement opposés. On écoute Jean Gorioux, le président d’Aunis Sud :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/univ-1.mp3

Pour le président de l’Université de La Rochelle, qui compte 8 800 étudiants, c’est un moyen pour maintenir la matière grise au niveau local. On écoute Jean-Marc Ogier :