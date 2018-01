L’auteur de l’accident mortel vendredi matin sur la rocade de La Rochelle à Angoulins a été mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite. Le conducteur du fourgon a reconnu avoir percuté un piéton et pris la fuite, parce qu’il avait paniqué, a-t-il indiqué aux enquêteurs. Et d’ajouter qu’il faisait sombre et qu’il n’avait pas vu le piéton traverser la rocade pour se rendre à la station-service en face. L’homme a été placé sous contrôle judiciaire. Une autopsie du corps de la victime, un sans domicile fixe âgé d’une quarantaine d’années, doit être pratiquée aujourd’hui au CHU de Poitiers.