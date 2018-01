Cette semaine, les micro-crèches Lola et compagnie et Arc-en-ciel se mobilisent pour récupérer des dons au profit des familles défavorisés. C’est leur 3e participation à cette opération. On écoute la directrice Séverine Bodan :

Et pour faire un don, rendez-vous à la micro-crèche Lola et compagnie, allée de la baratte à Surgères. C’est ouvert de 7h30 à 19h.