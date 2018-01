Après une longue période de sécheresse estivale et automnale, les fortes pluies de ces dernières semaines ont permis aux nappes phréatiques et aux cours d’eau du département de retrouver des niveaux acceptables. Depuis Noël, en deux semaines, il est tombé l’équivalent d’un mois de pluie. Ce qui a conduit le préfet a lever les interdictions et restrictions de prélèvement d’eau sur les différents bassins du département, pour le remplissage des retenues et plan d’eau. Une mesure plutôt bien accueillie par l’association Nature environnement 17. Ecoutez son coordonnateur Patrick Picaud :

J’ajoute qu’en novembre, les débits des cours d’eau étaient toujours inférieurs aux moyennes de saison, 2ème situation la moins favorable de ces 17 dernières années à la même période.