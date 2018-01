Pour le plus grand bonheur des lecteurs, un nouveau réseau voit le jour aujourd’hui sous la marque « M ». Un M comme « mutualisation » qui permettra non seulement d’agrandir le catalogue, grâce à une navette entre les médiathèques deux fois par semaine, mais également d’offrir de nouveaux services culturels à travers l’application « ma bibli » qui sera bientôt opérationnelle. Un vrai plus pour l’abonné, comme le souligne Catherine Pavarino, la responsable de la médiathèque de Tonnay-Charente :

mediatheques1

La transition, en préparation depuis un an, s’est faite en douceur et aucun bouleversement n’est à prévoir en ce qui concerne les abonnements. Catherine Pavarino :

Le réseau est en place depuis aujourd’hui vendredi et la nouvelle page consacrée au réseau « M » est consultable sur le site de l’agglo. L’application « ma bibli » est entièrement gratuite.