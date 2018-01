L’homme politique s’est éteint à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer, au centre hospitalier de Saintonge. Ancien avocat, Philippe Marchand s’était rapidement fait un nom au niveau local, dès 1976 avec un premier mandat de conseiller général à Saintes. Elu député en 1978, et président du Conseil général de la Charente-Maritime en 1982. Il avait rejoint le gouvernement sous l’ère François Mitterrand en 1990, d’abord comme ministre délégué, avant de remplacer Pierre Joxe à l’Intérieur six mois plus tard dans le gouvernement Rocard. Plusieurs élus locaux lui ont rendu hommage. Dominique Bussereau parle d’un élu et d’un homme « progressiste et humaniste ».