Ils appellent à un rassemblement devant la préfecture de La Rochelle à 14h30. Heure à laquelle doit se réunir le Coderst, le Comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Celui-ci doit se prononcer sur une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter l’équipement, avant la décision du préfet. L’association Pays rochefortais alert’ craint le pire. On écoute son porte-parole Jean-Claude Deborde :

Si le préfet donne son feu vert, l’association déposera un nouveau recours devant le tribunal administratif de Poitiers. Elle compte aussi saisir le tribunal de grande instance de La Rochelle pour mise en danger de la vie d’autrui, en raison du risque sismique qui n’aurait pas été pris en compte.