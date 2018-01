Deux marins évacués au large de La Rochelle, après un accident sur le baliseur Gascogne. Les deux hommes se trouvaient à bord du navire des Phares et balises lorsqu’ils ont été blessés suite à la rupture d’un câbl. L’accident s’est produit peu avant 11h. Le blessé le plus grave, âgé de 35 ans, a été évacué en hélicoptère vers l’hôpital de La Rochelle. Le Gascogne a ensuite fait route vers Le Verdon où le second marin, âgé de 54 ans, a été pris en charge par les pompiers et transporté vers l’hôpital de Lesparre, en Gironde.