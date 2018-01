Plusieurs ateliers sont organisés depuis novembre, dans le but de rédiger des propositions qui seront faites au gouvernement. Avant la présentation le 8 mars d’un plan de l’égalité femmes-hommes, déclarée grande cause du quinquennat du président Macron. Dans le département, les députés de La République en marche sont chargés de conduire cette opération. Le prochain atelier a lieu demain soir à 18h30 à La Jarne. C’est ouvert au public. Il aura pour thème la place de la femme dans le milieu maritime. Un secteur qui recrute, et pourtant rares sont les étudiantes à s’engager, comme au lycée aquacole de La Rochelle. C’est ce qu’a pu constater la députée Frédérique Tuffnell :

Frédérique Tuffnell qui s’est rendue le mois dernier à l’école primaire de Saint-Germain-de-Marencennes, près de Surgères, pour évoquer les stéréotypes filles/garçons qui sont encore très présents chez les enfants. On l’écoute :

Une synthèse de ces ateliers sera transmise à la Délégation départementale aux Droits des femmes, avant l’organisation d’une réunion régionale dans quelques semaines.