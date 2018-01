Après deux ans de réflexion, la municipalité envisage de passer la seconde en 2018 pour redynamiser ce quartier du centre-ville qui longe le fleuve Charente. Une partie de la cité encore sous-exploitée qui ne demande qu’à attirer les habitants et les visiteurs. Carole Effenberger :

Et j’ajoute que la commune vient également d’investir dans deux bornes wifi quai Libération et au Jardin des capucins pour offrir un accès gratuit à internet, histoire de naviguer sur le net et sur la Charente en même temps.