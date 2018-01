Carmen et Eleanor ont en effet fragilisé le cordon dunaire à divers endroits, notamment sur la côte sauvage et sur Oléron. Les techniciens de l’Office national des forêts, qui ont constaté un recul du trait de côte, s’emploient à déterminer les travaux de remise en état. Parallèlement, un appel à la vigilance a été émis en raison du risque en forêt et sur les plages du littoral qui doivent être sécurisées. Les falaises dunaires laissées par l’océan peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, et certains arbres situés en haut des dunes menacent de s’effondrer.