A partir de lundi et jusqu’au 16 février, celle de Saint-Pierre sera exceptionnellement fermée pour cause de travaux. Les usagers seront invités à se rendre aux déchèteries de La Brée-les-Bains et du Château-d’Oléron déjà réhabilitées. Ces travaux vont permettre de fluidifier le trafic grâce à une entrée et une sortie distinctes, et surtout d’accroître les filières de tri avec la création de trois quais supplémentaires, passant de 8 à 11. On écoute le président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron Pascal Massicot :

La restructuration du site était programmée suite au démantèlement de l’usine d’incinération qui était opérationnelle depuis 1975, et arrivée à son terme le 31 mai dernier. A noter que chacune des déchetteries de l’île d’Oléron accueillent environ 90 000 passages par an.